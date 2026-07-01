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Viciosos son sorprendidos consumiendo en la calle

Por Redacción

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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Viciosos son sorprendidos consumiendo en la calle
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      Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a cinco personas, por su presunta posesión de sustancias prohibidas considerado como delito contra la salud

      Los policías efectuaron tres detenciones por posesión de diversas dosis de metanfetamina en las colonias La Foresta, San Francisco y Valle de la Palma, donde se detectó a Jaqueline "N" de 35 años; Octavio "N" de 40 años; y Pablo "N", 41 años, consumiendo estupefacientes en la vía pública y alterando el orden público. 

      De igual manera, durante recorridos de vigilancia en las colonias Praderas del Maurel y 21 de Marzo, fueron detenidos por alterar el orden público Alejandro "N" de 34 años y Gabriel "N" de 36 años, a quienes en su inspección preventiva se les aseguro bolsas de marihuana.

      Después de ser arrestadas, estas personas fueron trasladadas a la comandancia municipal para su certificación médica y quedaron a disposición de la Fiscalía .

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      General del Estado, junto con las sustancias aseguradas

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