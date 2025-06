VIDEO | Aclaran choque en Periférico: patrulla no fue responsable

Un accidente vehicular ocurrido la tarde del domingo en la intersección del Periférico Oriente y la Carretera 57 dejó como saldo a dos jóvenes lesionados, uno de ellos menor de edad, luego de que una motocicleta colisionara con un vehículo particular. Inicialmente se reportó que la patrulla de la Policía Municipal capitalina habría sido la responsable del impacto, versión que fue desmentida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

" data-width="500" data-show-text="false">

De acuerdo con testigos en el lugar, los oficiales implicados solicitaron apoyo de otras unidades municipales y presuntamente intentaron retirarse antes del arribo de las autoridades de tránsito. La intervención de otros motociclistas y ciudadanos impidió que abandonaran el sitio, lo que provocó un enfrentamiento verbal que elevó la tensión en la zona.

No obstante, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el incidente fue captado por la cámara de videograbación instalada en la patrulla. En las imágenes, señalan, se observa claramente que el motociclista impactó contra un vehículo particular y no contra la unidad policial, como fue difundido erróneamente en redes sociales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los jóvenes lesionados fueron atendidos por paramédicos de la Dirección de Protección Civil Municipal y ambos fueron reportados sin lesiones de gravedad.

La autoridad municipal también detalló que durante labores de vigilancia sobre la Carretera 57, los agentes detectaron a un grupo de motociclistas realizando maniobras peligrosas. Al intentar detenerlos, uno de ellos habría perdido el control y se produjo el choque.

Además, tras la intervención de otros motociclistas, se registraron intentos de agresión contra un oficial, por lo que fue necesario solicitar refuerzos para contener la situación.

Las autoridades señalaron que el video del hecho será revisado para esclarecer completamente lo ocurrido y reiteraron que la seguridad vial en el municipio es una prioridad, por lo que las acciones policiales continuarán con apego a la legalidad y transparencia.

Hasta el momento, no se ha informado si habrá sanciones o investigaciones administrativas adicionales contra los agentes involucrados.