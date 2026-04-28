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Vinculan a proceso a sujetos por transportar armas

Por Redacción

Abril 28, 2026 03:00 a.m.
A
Vinculan a proceso a sujetos por transportar armas

La Fiscalía General de la República en el estado de San Luis Potosí, obtuvo vinculación a proceso contra Juan "N" y Víctor "N", por los delitos de transporte de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La carpeta de investigación dio inicio en atención a la recepción, en la guardia de la Policía Federal Ministerial, de una denuncia anónima, en la que ciudadanos informaron que, en la carretera federal 101 de Cerritos, en el tramo del entronque de El Huizache-Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, se encontraban varios hombres armados.

Elementos de la Policía Federal Ministerial implementaron un operativo de seguridad en el que detuvieron a Juan "N" y Víctor "N", a quienes les aseguraron cuatro armas largas, siete armas cortas, ocho cargadores, mil 99 cartuchos de diversos calibres, una mochila, un chaleco balístico y dos vehículos tipo pick up, ambos con placas de Texas.

Después de diversas diligencias presentadas por el fiscal federal, un juez de control calificó de legal la detención, vinculó a proceso a los imputados, impuso como medida cautelar, prisión preventiva justificada y autorizó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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A las personas mencionadas se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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