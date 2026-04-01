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Seguridad

Vinculan a proceso al director de la policía de Matehuala

También a otro ex-funcionario del Ayuntamiento, por supuestos delitos contra la salud

Por Redacción

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
A
Vinculan a proceso al director de la policía de Matehuala

La Fiscalía General del Estado logró la vinculación a proceso del director de la Policía Municipal de Matehuala, Jorge "N", así como del exfuncionario del mismo municipio, Pablo N., por su probable responsabilidad en el delito contra la salud.

Los imputados fueron detenidos en flagrancia el 23 de marzo de 2026, luego de que se les encontrara en posesión de diversas dosis de sustancias similares a estupefacientes prohibidos.

Agentes de la Policía de Investigación realizaron la dete

ción y pusieron a disposición de la autoridad correspondiente a los señalados; posteriormente, Agentes Fiscales integraron la carpeta de investigación con los datos de prueba necesarios.

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Durante la audiencia inicial, los Agentes Fiscales formularon imputación por el delito señalado, aportando los elementos suficientes para que el Juez de Control decretara la vinculación a proceso.

Asimismo, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

A los ahora procesados también se les investiga por su supuesta participación en el secuestro de siete electricistas cardenenses que había llegado a trabajar a Matehuala, con el aparente propósito de obligar a la empresa contratista a pagarles un "moche" por los trabajos que se le encargan.

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