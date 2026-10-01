Vuelca camión sobre auto familiar en el Periférico

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Una familia que viajaba a bordo de una camioneta fue puesta a salvo, luego de que les cayera parte de un cargamento de bloques de hormigón que transportaba un camión de volteo que se volcó.

Pasadas las diez de la noche del pasado martes, el chofer de un torton circulaba sobre carriles centrales del Circuito Potosí, cuando al descender del puente Prados, a la altura de la calle 57, en la colonia Prados Primera Sección, perdió el control de su unidad cargándose hacia su izquierda, chocando contra la contención de concreto y finalmente volcándose sobre su costado derecho.

En ese momento, una camioneta Mercury tipo van, en donde viajaba una familia, pasó por un costado del camión tirándole encima una parte del cargamento.

Tras el siniestro, al lugar arribaron elementos de Protección Civil de Villa de Pozos, quienes realizaron las labores para rescatar a los pasajeros que quedaron atrapados dentro del vehículo.

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Luego de liberar de entre los escombros y la camioneta a casi todos los miembros de la familia ilesos, brigadistas rescataron a un joven que sí resultó lesionado y tuvo que ser trasladado por paramédicos a un hospital para su atención médica.

Asimismo, elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos acudieron al sitio del incidente para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes, para posteriormente deslindar responsabilidades del hecho.