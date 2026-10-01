logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vuelca camión sobre auto familiar en el Periférico

Brigadistas ayudaron a liberar a los afectados; uno fue llevado al hospital

Por Redacción

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
A
Vuelca camión sobre auto familiar en el Periférico
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Una familia que viajaba a bordo de una camioneta fue puesta a salvo, luego de que les cayera parte de un cargamento de bloques de hormigón que transportaba un camión de volteo que se volcó.

      Pasadas las diez de la noche del pasado martes, el chofer de un torton circulaba sobre carriles centrales del Circuito Potosí, cuando al descender del puente Prados, a la altura de la calle 57, en la colonia Prados Primera Sección, perdió el control de su unidad cargándose hacia su izquierda, chocando contra la contención de concreto y finalmente volcándose sobre su costado derecho.

      En ese momento, una camioneta Mercury tipo van, en donde viajaba una familia, pasó por un costado del camión tirándole encima una parte del cargamento.

      Tras el siniestro, al lugar arribaron elementos de Protección Civil de Villa de Pozos, quienes realizaron las labores para rescatar a los pasajeros que quedaron atrapados dentro del vehículo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Luego de liberar de entre los escombros y la camioneta a casi todos los miembros de la familia ilesos, brigadistas rescataron a un joven que sí resultó lesionado y tuvo que ser trasladado por paramédicos a un hospital para su atención médica.

      Asimismo, elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos acudieron al sitio del incidente para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes, para posteriormente deslindar responsabilidades del hecho.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cae sujeto que baleó a una mujer en colonia Las Flores
      Cae sujeto que baleó a una mujer en colonia Las Flores

      Cae sujeto que baleó a una mujer en colonia Las Flores

      SLP

      PULSO

      Agentes de la PDI localizaron y detuvieron a Rubén tras la investigación

      Volcadura en glorieta Revolución dejó tres jóvenes heridos
      Volcadura en glorieta Revolución dejó tres jóvenes heridos

      Volcadura en glorieta Revolución dejó tres jóvenes heridos

      SLP

      Redacción

      Paramédicos llegaron al lugar para valorarlos tras el accidente

      Guardia Civil custodiará material electoral en SLP
      Guardia Civil custodiará material electoral en SLP

      Guardia Civil custodiará material electoral en SLP

      SLP

      Pulso Online

      La SSPC anunció vigilancia en instalaciones electorales y recorridos preventivos; no detalló cuántos agentes participarán.

      Ancianita fallece en choque sobre la Valles-Tamazunchale
      Ancianita fallece en choque sobre la Valles-Tamazunchale

      Ancianita fallece en choque sobre la Valles-Tamazunchale

      SLP

      Redacción

      La víctima fue identificada como Catalina Padrón Izaguirre, quien viajaba como copiloto en el vehículo guinda.