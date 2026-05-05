Vuelca raudo auto en carretera a México

Un automóvil que circulaba a alta velocidad por la carretera a México, sufrió aparatosa volcadura a la altura de las instalaciones de la Guardia Nacional, hubo al menos dos personas lesionadas y la pérdida total de la unidad.

El percance tuvo lugar cerca de las nueve de la noche del domingo, en el que automóvil color blanco, se desplazaba a exceso de velocidad por la mencionada carretera, en dirección de Pozos hacia el Distribuidor Juárez.

Fue a la altura de la Guardia Nacional, en donde el conductor perdió el control del volante a la izquierda y de esta forma el carro dio de volteretas para acabar finalmente sobre su costado derecho sobre la cuneta divisoria de carriles.

Luego del hecho, paramédicos de Protección Civil Municipal de Villa de Pozos, acudieron a prestarles los primeros auxilios a los ocupantes del auto, dos resultaron lesionados y fue necesario trasladarlos a un hospital a recibir atención médica.

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Asimismo, elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y el carro, que quedó en pérdida total, fue enviado a una pensión mientras se realizan las diligencias legales.

Ante este hecho, Protección Civil de Pozos exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener la atención al volante para prevenir este tipo de incidentes.