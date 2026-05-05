logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Met Gala 2024 exhibe diseños únicos en homenaje al arte y la moda

Fotogalería

Met Gala 2024 exhibe diseños únicos en homenaje al arte y la moda

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vuelca raudo auto en carretera a México

Por Redacción

Mayo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Vuelca raudo auto en carretera a México

Un automóvil que circulaba a alta velocidad por la carretera a México, sufrió aparatosa volcadura a la altura de las instalaciones de la Guardia Nacional, hubo al menos dos personas lesionadas y la pérdida total de la unidad.

El percance tuvo lugar cerca de las nueve de la noche del domingo, en el que automóvil color blanco, se desplazaba a exceso de velocidad por la mencionada carretera, en dirección de Pozos hacia el Distribuidor Juárez.

Fue a la altura de la Guardia Nacional, en donde el conductor perdió el control del volante a la izquierda y de esta forma el carro dio de volteretas para acabar finalmente sobre su costado derecho sobre la cuneta divisoria de carriles.

Luego del hecho, paramédicos de Protección Civil Municipal de Villa de Pozos, acudieron a prestarles los primeros auxilios a los ocupantes del auto, dos resultaron lesionados y fue necesario trasladarlos a un hospital a recibir atención médica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Asimismo, elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y el carro, que quedó en pérdida total, fue enviado a una pensión mientras se realizan las diligencias legales.

Ante este hecho, Protección Civil de Pozos exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener la atención al volante para prevenir este tipo de incidentes.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Chocan de frente camioneta y autobús; hay dos muertos
    Chocan de frente camioneta y autobús; hay dos muertos

    Chocan de frente camioneta y autobús; hay dos muertos

    SLP

    Huasteca Hoy

    El conductor de una "estaquitas" habría invadido carril sobre la autopista Valles-Rayón

    Abandonan auto tras choque en ejido de Ciudad Valles
    Abandonan auto tras choque en ejido de Ciudad Valles

    Abandonan auto tras choque en ejido de Ciudad Valles

    SLP

    Huasteca Hoy

    El accidente ocurrió durante la madrugada y el vehículo fue abandonado sin que autoridades acudieran al lugar.

    Mujer viajaba con arma larga en la Matehuala-SLP
    Mujer viajaba con arma larga en la Matehuala-SLP

    Mujer viajaba con arma larga en la Matehuala-SLP

    SLP

    Redacción

    Intentó impedir que se detuviera un autobús en un punto de revisión

    Detectan a 20 conductores ebrios en operativo de fin de semana
    Detectan a 20 conductores ebrios en operativo de fin de semana

    Detectan a 20 conductores ebrios en operativo de fin de semana

    SLP

    Leonel Mora

    El operativo permitió la detención de motocicletas y personas por conducción temeraria