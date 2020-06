RMPSLP pide atención y seguimiento a periodistas en riesgo de contraer COVID-19 en SLP

La tarde de este martes 9 de junio del presente año, la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado de San Luis Potosí informó que, tras la realización de una prueba, el secretario general del gobierno estatal, Alejandro Leal Tovías, dio positivo por Covid-19.

Aunque posteriormente se aclaró que el funcionario público se encuentra aislado y a la espera de los resultados de una segunda prueba para corroborar el diagnóstico, en el previo al primer anuncio, este mantuvo contacto, además de con otros integrantes del gabinete, con colegas reporteros que lo entrevistaron durante el ejercicio de su labor.

Particularmente, el pasado viernes 5 de junio, el secretario acudió a las instalaciones del Congreso del Estado en el contexto de la manifestación que ahí tuvo lugar y ofreció una entrevista para los medios de comunicación, misma en la que, como consta en videos y fotografías, no portaba adecuadamente el cubre boca, ni alguna otra medida de seguridad sanitaria que pudiera protegerlo del contagio, sí, pero también a otros en el caso de que fuera él el portador del virus.

Tras el anuncio de su estado de salud, en la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí consideramos:

1.-Que el gobierno estatal debe garantizar que serán identificados las y los compañeros reporteros que tuvieron contacto cercano con el secretario y que recibirán la atención médica necesaria, además de un trato digno para garantizar, tanto su seguridad sanitaria, como la de aquellos con quienes conviven.

2.- Que los medios de comunicación, cuyos trabajadores y trabajadoras se encontraban en la cobertura y pudieron estar en riesgo de contagio, deben garantizar el cuidado de su salud y la del resto de su equipo, permitiendo que permanezcan aislados, pero también proporcionando equipo de protección adecuado.

3.- Que al interior de la comunidad periodística potosina debemos hacer conciencia de que cuidar nuestra salud y seguir las indicaciones o protocolos de seguridad sanitaria durante la contingencia es el principio de un bien común.

Recientemente, el Comitee to Protect Journalists, emitió algunas recomendaciones para las coberturas en campo, entre las que destacan las siguientes:

-No reemplaces el lavado frecuente de manos con el uso de gel antibacterial

-Cubre tu cabello; si lo llevas largo, átalo.

-No uses relojes, joyería u otros accesorios no indispensables

-Si usas anteojos, lávalos diariamente con agua y jabón

-Si puedes, evita el uso de lentes de contacto

-Elige tu ropa considerando que después de cada cobertura debes lavarla con agua muy caliente y detergente.

-Trata de realizar entrevistas siempre al aire libre o busca espacios con corrientes de aire

-Si viajas en auto de tu empresa con otras personas, lleva las ventanas abiertas y procura usar cubre boca.

-Sanitiza tu grabadora, teléfono móvil y/o micrófono después de cada cobertura.

Para más recomendaciones de desinfección del equipo que se utilizan en el quehacer periodísticos se puede consultar el siguiente link:

https://cpj.org/es/2020/03/aviso-de-seguridad-del-cpj-la-cobertura-del-brote-/