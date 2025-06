"10% de la población puede padecer hipotiroidismo sin saberlo: SS

El hipotiroidismo es una enfermedad cuyo origen no está establecido, pero es un padecimiento común. Según la estadística nacional, el 10 por ciento de la población puede padecerla sin tener conocimiento de ello, informó la doctora Andrea Elizabeth Guerrero Muro, Subdirectora de Primer Nivel de los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

La funcionaria explicó que la prevención y detección de la enfermedad son difíciles, ya que se puede presentar desde el nacimiento hasta la vejez.

"En México, la principal causa es la tiroiditis, que es una inflamación de la glándula tiroides. Este órgano secreta hormonas y regula el metabolismo; en consecuencia, al inflamarse, ralentiza el metabolismo, provoca problemas de presión y otros muchos síntomas que, a largo plazo, pueden derivar en otras enfermedades", detalló.

La doctora reiteró que la enfermedad no está altamente relacionada con la obesidad. Por ello, no se puede hacer un llamado a prevenirla con una buena alimentación, pues no hay una manera certera de prevenirla.

