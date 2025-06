A la baja, incidencia de personas no localizadas, dice la CEBP

El Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) informó que en lo que va del presente año se han presentado 168 reportes de personas no localizadas, de las cuales se ha dado con el paradero del 68.8 por ciento, cifra que queda inscrita en el rubro Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Leobardo Aguilar Orihuela, titular de dicha Comisión, explicó que no todas las fichas de búsqueda se correlacionan a hechos delictivos, sino también influyen problemas personales, familiares, de relaciones interpersonales entre otros factores, sin embargo, la estadística marca que casi un 70 por ciento de las de las fichas de búsqueda quedan aclaradas y dadas de baja del sistema.

Precisó que, al ser de uso público, una parte de las fichas de búsqueda continúan compartiéndose en redes sociales, aun cuando la persona ya fue localizada por lo que se exhorta a la ciudadanía a consultar las fuentes oficiales y no permitir que se genere un falso estado de alarma.

Además, el funcionario estatal precisó que hay apoyo por parte del Gobierno del Estado, pues ha dotado a la Comisión que dirige de equipamiento especializado, personal, capacitaciones, vehículos y lo necesario para la localización e identificación de personas en las cuatro regiones.

Finalmente, Aguilar Orihuela reconoció la apertura y apoyo de familiares de personas no localizadas, no solo en las búsquedas de campo, si no en el registro que permite tener un panorama preciso de la problemática en la entidad y con ello, focalizar esfuerzos civiles e institucionales en esta sensible tarea.