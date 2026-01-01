A las 6:38 nace la primera bebé de 2026 en SLP

Por primera vez en décadas, el primer alumbramiento del año se registró en un hospital público de San Luis Potosí.

Para 2026, se trató de una niña que nació a las 6:38 horas en el Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en la calle Nicolás Zapata, en la capital potosina.

El nacimiento ocurrió de manera natural y tanto la madre como la recién nacida se encuentran en buen estado de salud.

LEA TAMBIÉN Especial | El 2025, año de la polémica La ciudadanía, vio, escuchó y testificó hechos de toda índole, desde lo social, pasando por lo político y la seguridad

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La bebé pesó 3.115 kilogramos y midió 51 centímetros. De acuerdo con el personal médico, solo se mantiene vigilancia preventiva, ya que ambas presentan condiciones propias de un parto normal, sin complicaciones.

Por otra parte, el IMSS informó que mantiene recomendaciones preventivas para resguardar el bienestar materno-infantil, entre ellas, llevar un control prenatal adecuado para que las mujeres cursen el embarazo de manera natural y segura.

La institución también exhortó a detectar oportunamente posibles complicaciones antes, durante y después del parto, a fin de identificar cualquier condición que ponga en riesgo la vida de la madre o del bebé y así actuar en tiempo y forma.

Primer nacimiento de 2026 en SLP.

Finalmente, se llamó a las mujeres embarazadas a acudir de inmediato a urgencias ante cualquier signo de alerta, como hinchazón excesiva en cara, manos o pies, dolor de cabeza constante, zumbido en los oídos, contracciones prematuras, disminución o ausencia de movimientos fetales o cualquier tipo de sangrado.

El IMSS recordó que cuenta con servicios de urgencias, atención médica continua y hospitalización las 24 horas, los 365 días del año, así como con la infraestructura necesaria para atender emergencias obstétricas.