A nadie interesa si ratifican o no al presidente: Priego Rivera

El vocero del arzobispado de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, sostuvo que el Gobierno de México en lugar de gastar dinero inútilmente en ejercicios como la llamada consulta de revocación o ratificación de mandato, se debería gastar de manera más inteligente, como por ejemplo saldar el adeudo que se tiene con el magisterio del sector Telesecundarias del estado.

Señaló "se está gastando tanto dinero en tantas cosas que no son necesarias, ese es el problema, la famosa revocación de mandato que ahora va a ser ratificación de mandato, nadie necesita eso, de verdad, el mexicano que votó por él, lo hizo para seis años, no necesita que lo ratifiquemos y así nos ahorramos miles de millones de pesos, que por ejemplo los maestros de Telesecundaria necesitan, los enfermos necesitan o los niños con cáncer necesitan".

Priego Rivera, sostuvo que a quienes no están de acuerdo con el gobierno del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realmente no interesa esta consulta, porque no interesa que salga del cargo anticipadamente, lo que interesa es que durante los años que le quedan haga bien las cosas y cumpla con el periodo que marca la constitución.

Dijo además, que lo que es más importante para todos los mexicanos es que el dinero se gaste de manera inteligente y no se despilfarre en temas secundarios, cuando los maestros, los enfermos, el campo mexicano necesitan de dinero "son miles de millones de pesos que se gastan y que no benefician a nadie, todo está politizado en este país".