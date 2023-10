Abatir rezago, mayor reto de la Legislatura

No deberá concluir la Legislatura si no se ha acabado con la mayor parte del rezago en iniciativas por discutir y en su caso aprobar o rechazar y las que están en vías de caducar y no se han dictaminado, señaló la nueva presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Dolores Eliza García Román.

Aseguró que este es un año crucial para definir la descarga de trabajo de iniciativas rezagadas y confía en que saldrá cada uno de los procesos respetando las particularidades de los legisladores de cada partido político.

García Román agregó que revisarán en las comisiones legislativas todas las iniciativas pendientes tanto presentadas por ciudadanos como por los poderes del Estado con el fin de darles atención y asesoramiento.

Precisó que la agenda legislativa clasificará aquellas que son prioritarias y de urgente y obvia resolución, para determinar su procedencia, improcedencia o en su caso la caducidad.

Comentó que darán seguimiento a todos los pendientes de la Legislatura, con independencia de nuevas iniciativas que por su temporalidad deben ser resueltas de inmediato.

Juzgó que hay buena comunicación entre legisladores de todos los partidos y eso ha permitido abatir el rezago en las iniciativas, aunque en el último año deberá darse mayor velocidad a la revisión de los pendientes, con el fin de considerar o en su caso desechar lo que resulte.