Abiertas carpetas de investigación contra taxistas delincuentes

La Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí, mantiene abiertas varias carpetas de investigación en contra de taxistas por distintos hechos delictivos, entre ellos casos recientes en los que se les ha localizado droga, informó la titular de la dependencia, María Manuela García Cázares.

La fiscal explicó que actualmente existen al menos dos carpetas de investigación vigentes relacionadas con taxistas, además de otros expedientes iniciados a lo largo del año por diferentes conductas, como accidentes viales y otros incidentes que han derivado en actuaciones ministeriales. Precisó que, cuando se detecta un uso indebido de las unidades, la Fiscalía da aviso inmediato a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), instancia competente para intervenir en lo relativo a la concesión.

García Cázares señaló que la FGE no tiene facultades para sancionar concesiones, por lo que su actuación se limita a la investigación de los delitos y a notificar a la autoridad administrativa correspondiente para que determine lo conducente.

En cuanto a la incidencia, indicó que el número de casos se ha mantenido similar al de años anteriores, aunque destacó como un elemento nuevo que en recientes revisiones se ha detectado a conductores del servicio público en posesión de droga, situación que antes no se presentaba con la misma frecuencia.

Sobre el caso más reciente, la fiscal detalló que un taxista fue detenido por la Guardia Civil Estatal la semana pasada, puesto a disposición de la Fiscalía y posteriormente turnado ante un juez de control, donde se resolverá su situación jurídica conforme al debido proceso.

Finalmente, reconoció que no se cuenta con una cifra exacta del total de carpetas iniciadas contra taxistas en determinados municipios, pero reiteró que todas las denuncias reciben seguimiento y que se mantiene la coordinación con la SCT para evitar que las unidades del transporte público sean utilizadas para fines distintos a los autorizados.