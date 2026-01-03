Abre Catastro de SGS 9 puntos de recaudación

En el primer día de pagos con presencia física, este viernes 2 de enero, miles de personas acudieron desde muy temprano a aprovechar el 15 por ciento de descuento en el pago del Impuesto predial, en un día que incluyó tareas de atención preferencial para los adultos mayores.

La tesorería de la alcaldía de Soledad determinó que se trató de una amplia participación ciudadana desde las primeras horas del jueves para aprovechar el 15 por ciento de descuento vigente durante el mes de enero; la elevada afluencia motivó la apertura de las cajas recaudadoras desde las seis de la mañana, priorizando la atención a adultos mayores para evitar tiempos prolongados.

El ayuntamiento de Soledad informó que la planeación permitió una atención ágil y accesible, gracias a la habilitación de nueve puntos de cobro en distintas zonas del municipio: la Presidencia Municipal, las oficinas de Catastro en Blas Escontría 832 y Negrete 106-A; los Parques Urbanos de Villas de San Francisco, Quintas de la Hacienda y La Sierra; el Instituto de la Juventud en avenida Bellavista 1049, así como los módulos de Catastro Móvil en Bodega Aurrera de Jardines del Valle y el Salón de Usos Múltiples de la colonia La Virgen, facilitaron que la población cumpliera con su pago sin traslados largos y con un trámite ordenado.

La alcaldía aseguró que el primer día del programa dio muestra de la confianza de la ciudadanía en las acciones del Gobierno Municipal, al registrarse una alta afluencia de contribuyentes que aprovecharon el descuento del 15 por ciento de enero y participaron en la entrega de más de 20 mil artículos para el uso doméstico y electrodomésticos, destinados a las y los primeros contribuyentes cumplidos, como un reconocimiento a su responsabilidad y compromiso con el desarrollo de Soledad de Graciano Sánchez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De manera complementaria, el Ayuntamiento mantiene habilitado el pago en línea a través del sitio https://servicios.municipiosoledad.gob.mx/public/predial, ampliando las opciones de cumplimiento y reforzando una atención cercana, oportuna y accesible para todos los sectores.

La Dirección de Catastro, por su parte, informó que continúan vigentes los descuentos especiales para personas con discapacidad, jubiladas, pensionadas, afiliadas al INAPAM y mayores de 60 años.