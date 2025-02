Acatan comités el dictamen del TEE y explican

Los Comités de Evaluación de los Tres Poderes Estatales acataron las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) para notificar a aspirantes inconformes, el motivo por el cual no fueron incluidos en las listas de elegibilidad.

La magistrada presidente, Denisse Adriana Porras Guerrero, informó que desde el inicio del proceso electoral han recibido seis impugnaciones relacionadas con la elección.

Los aspirantes que impugnaron el haber sido excluidos de las listas, de acuerdo con las respuestas de los Comités, no cumplieron con todos los requisitos para ser considerados elegibles. Por ejemplo, no contar con un promedio general mínimo de 8 en la licenciatura de Derecho, y de nueve puntos en la maestría o doctorado, o no acreditar contar la práctica profesional como licenciado en derecho o abogado de al menos cinco años previos al día de la publicación de la convocatoria.

Los aspirantes, una vez notificados, se inconformaron con los motivos dados por los Comités de Evaluación para no haber sido tomados en cuenta. Con dichos juicios, hasta el momento se acumulan un total de seis impugnaciones relacionadas con el proceso electoral en curso.

Porras Guerrero, señaló que se esperan más impugnaciones por venir y agregó que atender estos casos ha sido un ejercicio jurídico interesante, pues se trata de una elección inédita sin precedentes jurisdiccionales.

“Estamos ante una elección inédita, el tribunal está trabajando también con plazos muy cortos para poder otorgar la justicia antes de que se den de manera irreparable los hechos”, señaló la magistrada.

Ante la falta de antecedentes jurídicos, el TEESLP ha seguido los criterios marcados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno al proceso electoral federal.