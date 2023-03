Acceso a padrón de deudores alimentarios sólo con órden judicial, reitera STJE

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 6 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el pasado 22 de febrero entró en vigor el Padrón de Deudores alimentarios, impulsado por el Frente Nacional contra deudores alimentarios y que, desde el Poder Judicial se admitió que para acceder a esta plataforma la única vía será una orden judicial, este lunes la magistrada presidenta del STJE admitió estar de acuerdo con esta determinación.

La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), María Manuela García Cázares, señaló que en su opinión no debe ser público el padrón de deudores alimentarios del estado, pues se estarían revelando datos personales y confidenciales de los involucrados.

Aunque la petición de las demandantes de los deudores alimentarios es la publicación de quienes están en este padrón, Cázares manifestó "yo creo que será un tema que hay que tratarlo con mucha sensibilidad sobre todo porque, yo en lo particular, no creo que debe ser pública, tomando en cuenta que se estarían dando datos confidenciales".

No obstante García Cázares refirió que tiene conocimiento que este tipo de instrumentos si han funcionado en otras entidades del país "por las implicaciones que tiene para los deudores en el aspecto de que ser observen y de que inclusive puede dar lugar a un delito como es el incumplimiento de obligaciones familiares".

La magistrada comentó de la misma manera que tiene conocimiento que el Congreso del Estado está procesando una nueva iniciativa al respecto, que podría ampliar las posibilidades de una medida como el padrón de deudores la cual podría aprobarse en los próximos días "no sé cómo vaya a quedar", concluyó.