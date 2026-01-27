logo pulso
Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Acerca Gallardo más salud y movilidad sin límites a Cd. Valles

El gobernador inauguró con concreto hidráulico el camino a la comunidad Santa Rosa

Por Redacción

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
 En una intensa gira de trabajo por la región Huasteca, el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, entregó la modernización con concreto hidráulico del camino a Santa Rosa, de Héroes de Nacozari a Río Tampaón, en la colonia La Diana de Ciudad Valles, y puso en marcha el programa de salud sin límites "Visitando Corazones", que llevará atención en salud a los hogares de las familias vallenses.

Al cortar el listón inaugural, el jefe de Gobierno estatal destacó que el cambio se vive y se siente en la región Huasteca con obras de infraestructura que se llevan a cabo, como esta avenida construida con materiales de alta resistencia que beneficiará a miles de habitantes y estudiantes, mejorará la movilidad, la seguridad e impulsará la plusvalía de los hogares, con obras que incluyeron infraestructura hidrosanitaria y concreto hidráulico en 12 mil 800 metros cuadrados.

Como parte de esta gira de trabajo, Ricardo Gallardo puso en marcha el programa de salud "Visitando Corazones", un modelo con gran éxito en la capital potosina que lleva servicios médicos directamente a los hogares de las familias potosinas, con más de 50 equipos que recorrerán colonias y comunidades para ofrecer diagnósticos y seguimiento a personas adultas mayores, niñas, niños y grupos que enfrentan dificultades para desplazarse a los centros de salud.

Tras entregar el equipo especializado a las y los enfermeros que integran las brigadas, el mandatario estatal anunció que estas acciones se ampliarán en breve al municipio de Tamazunchale, tras resaltar que este programa salva vidas debido a que se lleva vacunación, detección y seguimiento a personas con enfermedades crónico-degenerativas y atención en salud, prevención y acciones diversas.

