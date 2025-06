"Acordeones" son válidos si no hay coacción: INE

El vocal ejecutivo del INE en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, aclaró que los ciudadanos pueden llevar una lista con los nombres de las personas por las que quieren votar, conocidos popularmente como "acordeones", siempre que sea una decisión personal y no algo impulsado por partidos políticos o gobiernos.

"El ciudadano, en un régimen de libertades, tiene la opción de aprenderse los nombres de las personas por las que va a votar, se supone que entró en estos días a la página del INE, revisó los perfiles y son tantos que no le veo ningún inconveniente que los apunte, eso es clarísimo", aseguró.

Sin embargo, advirtió que, si estos listados se diseñan y difunden como parte de una estrategia desde el poder público o de los partidos, se trata de una infracción e incluso un delito electoral.

Sobre los llamados a no votar, Aispuro Cárdenas señaló que, aunque no comparte esa postura, la respeta como parte de la libertad de expresión. "En un régimen democrático, mientras no se incurra en violencia o se ofenda a otros, todas las posturas caben. Votar o abstenerse son decisiones personales que también deben ser respetadas", indicó.

Además, informó que el INE solo dará a conocer los niveles de participación el día de la elección, mientras que el conteo oficial se realizará en los 10 días siguientes en las juntas distritales, con resguardo de seguridad pública.

Finalmente, pidió a la ciudadanía mantenerse al margen, pues recordó que el sufragio es una expresión de soberanía y debe mantenerse libre de presiones externas, compra-venta o alineamientos políticos promovidos ilegalmente.