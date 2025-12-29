Actas costarán lo mismo en kiosco y ventanilla en 2026

A partir de 2026, el costo de las actas emitidas por el Registro Civil será el mismo, independientemente de si el trámite se realiza en kioscos electrónicos o en ventanilla, informó el director general de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Ricardo René Ibarra Pérez.

El funcionario explicó que esta medida fue aprobada dentro de la Ley de Ingresos y tiene como objetivo homologar las tarifas para facilitar el acceso de la ciudadanía a estos documentos oficiales. Actualmente, el costo del acta en kioscos de Finanzas es de 82 pesos; sin embargo, con el ajuste previsto a la Unidad de Medida de Actualización (UMA), el precio se ubicaría alrededor de los 100 pesos tanto en los módulos del Registro Civil como en las máquinas de autoservicio.

Ibarra Pérez detalló que el monto final dependerá del valor que alcance la UMA, el cual se actualiza en diciembre y se da a conocer de manera oficial en febrero, pero la intención es mantener una tarifa uniforme para ambos esquemas de expedición.

En otro tema, el director general de Ingresos anunció que los contribuyentes estarán obligados a contar con un Buzón Tributario para recibir notificaciones locales, similar al que ya opera a nivel federal a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Quienes no activen este mecanismo dentro del plazo establecido podrán ser sujetos a multas, conforme a lo previsto en la Ley de Ingresos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Precisó que el Buzón Tributario estatal operará de manera independiente al federal, ya que, derivado del convenio de colaboración administrativa, no todos los contribuyentes serán notificados por ambas instancias. En algunos casos, explicó, las notificaciones corresponderán únicamente al ámbito estatal y en otros al federal, sin que ello implique duplicidad de requerimientos.