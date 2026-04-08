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Actualizarán el Plan de Desarrollo Urbano

El ayuntamiento capitalino prepara el proyecto que obliga a replantear la planeación urbana

Por Rolando Morales

Abril 08, 2026 03:00 a.m.
A
Actualizarán el Plan de Desarrollo Urbano

El Ayuntamiento de San Luis Potosí se prepara para actualizar el Plan de Desarrollo Urbano de la capital al exponer que la ciudad atraviesa por nuevas condiciones territoriales que obligan a replantear la planeación urbana.

Así lo informó el alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que el Ayuntamiento, luego de ser cuestionado sobre los resultados de la consultora Inrix que estiman que los habitantes  de la capital potoisna pierden alrededor de 30 horas al año en el tráfico.

El edil dijo no conocer el reporte en específico, pero comentó que San Luis Potosí ha tenido diversos ajustes a su crecimiento, desde condicionantes históricas como los ríos Santiago, Paisanos y Españita, hasta infraestructura como las vías del tren que atraviesan la capital y limitan la expansión.

Añadió que recientemente también influyeron factores como la protección de la Sierra de San Miguelito, lo que redujo la superficie urbanizable, y la creación del municipio de Villa de Pozos, que dijo implicó la pérdida de alrededor de cuatro mil areas disponibles para crecimiento urbano.

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Ante ese escenario, explicó que la ciudad quedó con menor territorio pese a tener cerca de un millón de habitantes, lo que obliga a reajustar la planeación. En ese sentido, indicó que el Instituto Municipal de Planeación iniciará consultas para elaborar el nuevo Plan de Desarrollo Urbano.

El alcalde recordó que el plan anterior fue publicado en abril de 2021 y debe actualizarse este año, ya que en ese momento no se contemplaban los cambios derivados de la Sierra de San Miguelito ni la creación del nuevo municipio, por lo que el nuevo documento buscará ajustar el manejo del crecimiento de la capital.

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