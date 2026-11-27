¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Dirección de Desarrollo Económico del Gobierno de Villa de Pozos precisó algunos de los alcances que tuvo la jornada laboral realizada el pasado miércoles 25 de noviembre en la plaza principal del municipio, en la que fueron atendidas alrededor de 200 personas interesadas en incorporarse al mercado laboral.

La dependencia informó que quienes acudieron a este encuentro de reclutamiento continúan actualmente en proceso de selección y seguimiento por parte de las empresas participantes, por lo que en las próximas semanas podría definirse cuántos de los aspirantes logran concretar una contratación.

En la actividad participaron más de 20 empresas que ofrecieron vacantes para distintos perfiles y niveles de experiencia, desde puestos operativos y de producción hasta auxiliares administrativos, con la intención de ampliar las oportunidades de empleo para habitantes de Villa de Pozos y zonas cercanas.

El Gobierno Municipal anunció una segunda Jornada Laboral que se realizará hoy, viernes 27 de noviembre, en el complejo habitacional de Ciudad Satélite.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para esta nueva edición se prevé la participación de 14 empresas que pondrán a disposición de los buscadores de empleo un total de 233 vacantes, cifra que supera incluso el número de personas atendidas durante la jornada anterior y que refleja la demanda de personal existente en distintos sectores productivos de la zona metropolitana.