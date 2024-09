Aquos no ha pagado fallas en acueducto

La aplicación de las penas convencionales a Aquos El Realito SA de CV, la empresa concesionaria del acueducto, y que a junio pasado sumaban 80.6 millones de pesos, está empantanada debido a controversias entre la empresa, la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el Interapas sobre el monto de las mismas y por la negativa del organismo estatal de entregar al órgano paramunicipal las notas de crédito generadas por las fallas.

Lo anterior queda expuesto en el segundo informe financiero trimestral de este año del Interapas, que contiene un apartado sobre penas convencionales, y en el que señala que entre el 2 de marzo de 2022 y el 23 de junio de 2023 se produjeron 27 fallas en el acueducto El Realito.

Pese a que el corte del informe es a junio de 2024, no reporta descomposturas entre junio de 2023 y lo que va de este año, lapso que coincide con la sequía que vació la presa El Realito y no hubo abasto a la ciudad a través del acueducto.

El contrato de prestación de servicios señala que ante cada falla que se registre, se calcula un monto acordado entre la empresa y la CEA, que se descuenta, a través de notas de crédito, a la suma de la tarifa cobrada por la compañía al Interapas.

El reporte señala 27 fallas ocurridas en un año y 3 meses, por las que, al cierre de junio, había 80.6 millones por notas de crédito.

El reporte señala un primer problema debido a que en junio de este año, seguía pendiente la emisión de las notas de crédito de las penas convencionales por parte de la CEA, generadas por las fallas registradas entre marzo de 2022 y junio del año pasado, es decir, todas, lo que implica el monto de los 80.6 millones de pesos.

El Interapas señala que “se ha solicitado reiteradamente a la CEA sean emitidas las notas de crédito de los montos de las penas convencionales descritas sin respuestas por parte de esa dependencia”.

En una parte del reporte se informa que el Interapas pide a la CEA que el informe el motivo por el que no se han emitido las notas de crédito.

Adicionalmente, el organismo paramunicipal expone que la empresa “informa que existe controversia con la CEA en relación a la aplicación de penas convencionales, que no está de acuerdo en los montos que calcula la CEA, y por lo tanto no le ha emitido tampoco las notas de crédito, así mismo la CEA no le ha pagado la tarifa T3 a la empresa”.