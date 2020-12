Acusaciones en mi contra fueron calumnias, afirma Posadas Robledo

Nunca prosperó ninguna denuncia o señalamiento de supuestas irregularidades, en las instancias de procuración de justicia, informó Francisco Javier Posadas Robledo, aspirante independiente a la candidatura al Gobierno del Estado.

El entonces secretario de Salud del Estado en la administración de Fernando Toranzo Fernández, fue denunciado por su sucesor Roberto Ávalos Carbajal, en junio de 2015 por presunto daño al patrimonio de la dependencia por un monto de 155 millones de pesos, según se dio a conocer en prensa escrita.

En conferencia de prensa, precisó que al momento de tramitar el registro, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), le solicitó a él y a los demás independientes, un documento emitido por la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se establezca que no existe ningún procedimiento administrativo, civil o penal en su contra.

Afirmó que tales acusaciones en su contra, fueron calumnias políticas. "En política, dicen que cuando quieres destruir a alguien, levántale un falso", dijo.

Sugirió a los periodistas presentes, cuestionar a sus colegas sobre cómo obtuvieron los datos que los señalaban en su momento, referente a presuntas irregularidades en la función pública.

"Yo te pediría también, que investiguen si a todos los candidatos independientes y no independientes, sobre todo los no independientes, les exigen una carta de no antecedentes como la exigieron a nosotros", concluyó.