Adán Augusto y Lilly Téllez protagonizan fuerte confrontación en el Senado; Salinas Pliego responde

El pasado miércoles 14, el coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López y la senadora Lilly Téllez mantuvieron una discusión en el Senado, luego de que la panista le preguntara con qué carteles se asoció durante su paso por la gubernatura de Tabasco.

Durante el homenaje póstumo al expresidente de Uruguay, José Mujica, quien falleció el martes 13, la senadora Lilly Téllez lanzó duras críticas contra Morena.

La legisladora calificó al partido como un "narco partido" y acusó de hipócritas a sus funcionarios y legisladores por admirar públicamente la vida austera de Mujica, mientras —según ella— ellos llevan un estilo de vida lleno de lujos y excesos.

Ante ello, Adán Augusto respondió a los dichos de Téllez, asegurando que recibe órdenes de su "jefe", Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca. "aunque la mona se vista de ceda, mona se queda".

"No cabe ninguna duda que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, aunque se disfrace de senador, nunca dejará de ser la empleada de la televisora", agregó.

Aunado a ello, aseguró: "La senadora se dedica a construir los escenarios nada más en su atormentada cabecita, construye sus intervenciones a base de mentiras".

Asimismo, mencionó al periodista Salvador García Soto y al magnate Salinas Pliego, pues alguno de ellos le "dictó la pregunta".

"No tiene ni siquiera la autoridad moral, y desde ahorita la invito a que se pare ante una fiscalía, ante una agencia del Ministerio Público y presente en mi contra la denuncia por esos hechos de los que habla de huachicol fiscal", sentenció.

Por lo anterior, el fundador de Grupo Salinas lanzó un comentario curioso sobre la discusión en el Senado.

"Oye, @adan_augusto, no entiendo porque todos ustedes del @PartidoMorenaMx tienen una fijación emocional enfermiza conmigo, pero ahora que tú también me mencionas en tus discursos, te contesto: Prefiero mil veces que me identifiquen como un apoyador de @LillyTellez que como el camote de la #PutDelBienestar", aseveró.