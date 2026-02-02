Adecuarán ley local en materia de extorsión

El diputado local, Rubén Guajardo Barrera, advirtió que, tras la reciente reforma federal en materia de extorsión, San Luis Potosí tendrá que adecuar su legislación local al nuevo marco nacional, aunque mientras concluye el proceso legislativo en el Congreso de la Unión aún pueden realizarse modificaciones estatales que posteriormente deberán armonizarse.

"En muchos estados, en los códigos locales penales, no existía este delito. Entonces, al ser uno de los delitos que más tenían cifras altas, se está buscando unificar las mismas penas y agendas a nivel nacional con este delito en específico; mientras puede haber modificaciones en lo local que en su momento a nivel federal tendrán que armonizarse", explicó el legislador.

La nueva Ley General en materia de Extorsión aprobada por la Cámara de Diputados, publicada el 28 de noviembre de 2025, establece penas que van de 15 a 42 años de prisión y determina que el delito se persiga de oficio en todo el país, además de contemplar agravantes como el uso de medios digitales, la comisión desde centros penitenciarios y la participación de servidores públicos.

En San Luis Potosí, el Congreso del Estado ya aprobó reformas para armonizar el Código Penal, la Ley del Sistema de Seguridad Pública, la Ley Orgánica de la Fiscalía y la Ley de Responsabilidades Administrativas, con el fin de que el delito de extorsión, sus agravantes, sanciones y procesos de investigación se rijan por lo establecido en la Ley General.

Estas adecuaciones se aprobaron en un contexto de ajuste acelerado para cumplir con la obligación constitucional de armonizar la legislación local con el nuevo marco federal en materia de extorsión, mientras el proceso legislativo nacional concluye su segunda etapa, como señaló el propio diputado.