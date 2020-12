Además de covid, app Centinela amplía su rango para influenza y dengue

La nueva app Centinela de la Salud (CDS 2.0), desarrollada por especialistas del You I Lab y la División de Biología Molecular del IPICYT, en coordinación con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y los Servicios de Salud del Estado, determina los grados de riesgo individual para dengue e influenza, además del que determinaba inicialmente para Covid-19.

Lo anterior lo dieron a conocer los doctores Salvador Ruiz Correa, Coordinador del You I Lab, y Rubén López Revilla, Jefe de la División de Biología Molecular del IPICYT, quienes indicaron que recientemente se mejoró la aplicación CDS.

"Se trata de una versión ampliada de la aplicación Centinela de Salud, disponible en Google Play, que recaba los datos necesarios para identificar los factores de riesgo de contagio y severidad de Covid-19, influenza y dengue de cada usuario, mediante un cuestionario cuyas respuestas permiten evaluar y georeferenciar en tiempo real el índice de riesgo individual para las tres infecciones virales", detalló Ruiz Correa.

El doctor López Revilla, dijo que en esta época decembrina aumentan las infecciones por los virus de la influenza y del dengue, que cursan con síntomas similares y deben ser sujetas a vigilancia epidemiológica por las autoridades de salud.

"La nueva app registra los signos y síntomas de las tres infecciones y los factores de riesgo médicos y socio-ambientales, calcula el índice de riesgo individual de cada una y registra la localización geográfica de los índices de riesgo de Covid-19 en un mapa de la ciudad. El conjunto de índices de riesgo individual permite identificar las zonas de riesgo para informar a los usuarios y apoyar la vigilancia epidemiológica por las autoridades de salud", agregó el investigador.

La epidemia de Covid-19 causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 sigue creciendo y causando estragos en la salud y la economía de los mexicanos. A la fecha lleva más de un millón 200 mil casos confirmados y más de 110 mil muertes, y actualmente hay un repunte de casos y decesos.

La población mexicana es particularmente vulnerable a Covid-19 debido a la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, que se asocian a enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y cáncer en las que aumenta el riesgo de desarrollar las formas más severas de la enfermedad.

La aplicación CDS 2.0 puede descargarse en Google Play Store:

Finalmente destacaron que al utilizar la aplicación el usuario no requiere hacer uso de información personal de ningún tipo.

Durante el llenado del perfil requiere escribir un nombre corto y subir una imagen de perfil. No se requiere proporcionar el nombre de la persona, ni tampoco utilizar una imagen personal. Puede usarse cualquier imagen que no contenga datos personales.