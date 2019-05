Admite director del HC diferencias con Salud por recursos

Desde que nació la institución, sin importar la gestión estatal, "siempre" ha existido cierto choque con los Servicios de Salud "no porque no nos llevamos bien", sino por el aspecto financiero, dijo Francisco Alcocer Gouyonnet, director general del Hospital Central "Ignacio Morones Prieto".

En días anteriores, se divulgó en una columna periodística, que presuntamente Mónica Liliana Rangel Martínez, titular de los Servicios de Salud, busca afectar a dicha institución.

De acuerdo con el directivo del nosocomio, el recurso proveniente de diferentes rubros debería estar dirigido a la salud del estado, sin embargo, el Hospital Central al no tener un ingreso consume parte de ese ingreso "que debería ser fijo constantemente".

Alcocer Gouyonnet enfatizó que "siempre" ha habido personal del centro hospitalario que solicita apoyo financiero a los SS, pero ahora se llevan a cabo procesos de una forma más ordenada.

El entrevistado explicó que una parte del Seguro Popular proviene directo de la Federación, cuya aportación no se otorga de manera inmediata, pues antes deben entregarse expedientes para revisión, y si no hay observaciones, fluye el recurso.

Cuestionado sobre si existe una relación áspera con la dependencia estatal, el director del Central respondió que "sí estamos en una situación jurídica, desde que nació el hospital, que no importa la gestión actual ni la pasada, siempre ha habido cierto choque del hospital con los Servicios de Salud, no porque no nos llevemos bien, sino por el aspecto financiero".