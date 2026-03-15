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Admite la Segam que falta monitoreo

Por Rubén Pacheco

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Admite la Segam que falta monitoreo

Además de precisar que en la actualidad no se tiene considerado el programa de "Hoy no circula", Sonia Mendoza Díaz titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), reconoció que hacen falta casetas de monitoreo de calidad del aire en la Zona Industrial y en el sector norte donde se ubican las ladrilleras.

Adujo que, por las condiciones de la emisión de contaminantes al ambiente, es posible que los niveles de medición sean superiores en dichas regiones de la zona metropolitana de San Luis Potosí.

"Nos falta desafortunadamente, no tenemos caseta que monitoreo, por ejemplo, en la Zona Industrial por Villa de Pozos, o bien, acá por cerca de las ladrilleras, que pudiese haber mayor grado de contaminación", admitió.

Precisó que, en la actualidad la dependencia estatal cuenta con cuatro puntos vigentes: en el DIF municipal, en la escuela Primero de Mayo en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en Industriales Potosinos A.C. (IPAC) y en la Biblioteca de la colonia Aviación.

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Mendoza Díaz añadió que otra estación, se localiza en el municipio de Rioverde, enfocada en verificar la calidad del aire en la zona metropolitana de aquella región.

Puntualizo que la polución no es generalizada durante todo el día, sino que existen horas pico donde tiende a incrementar, por ejemplo, cuando ingresan o salen los escolares de los planteles educativos, y cuando las personas salen de trabajar.

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