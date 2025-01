Advierte Comercio sobre falsos gestores

La dirección de Comercio Municipal de Soledad alertó a los comerciantes de esa demarcación a protegerse de falsos gestores que se hacen pasar por servidores públicos ofreciendo facilitarle trámites a cambio de dinero.

La titular del departamento, Patricia Cuevas, sostuvo que en diciembre del año pasado se registró el caso de una persona que engañó a dos comerciantes, a quienes solicitó una cierta cantidad de dinero durante dos años para tramitar sus licencias de funcionamiento.

En ese sentido, la funcionaria pidió a los comerciantes no dejarse engañar por personas que se ostentan como servidores públicos, al señalar que el personal de esa área municipal, como de cualquier otra del Ayuntamiento, debe presentar una identificación que los acredite como trabajadores del municipio.

Asimismo, dijo que cuando los inspectores realizan verificaciones a los negocios y estos presentan vencimiento en sus permisos o no cuentan con ellos, las sanciones o multas deben pagarse en la Tesorería y no a ningún empleado, por lo que no está permitido realizar ningún pago en efectivo a los trabajadores.

De lo contrario, exhortó a la gente a denunciar cualquier irregularidad de esta índole.

“Invito a toda la ciudadanía, y preferentemente a los comerciantes, a no dejarse engañar por falsos gestores. Hay gente que confía en personas que dicen ser personal de alguna dependencia, pero la realidad es que cualquier pago se hace directamente en la Tesorería Municipal, ubicada en la presidencia”, concluyó.