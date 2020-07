Advierten a jóvenes sobre sitios web que sirven para "engancharlos" para trata

Las personas jóvenes suelen compartir sus fotos, lugares de esparcimiento, sentimientos, emociones y hablar con extraños en las distintas redes sociales, cuyos sitios en muchas ocasiones sirven para engancharlas para realizar servicios sexuales, que se pueden considerarse como trata de personas, advirtió un informe sobre trata de personas, elaborado por Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac).

La valoración se dedujo de una encuesta aplicada a 59 personas, 6 son hombres y 53 mujeres, donde la media de edad es de 25.56 años, residentes de San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco, Zacatecas y Tamaulipas

Indicó que 3 hombres y 32 mujeres tienen escolaridad de licenciatura; 17 mujeres con bachillerato; 2 mujeres y 2 hombres con posgrado; 1 hombres y 2 mujeres con nivel de secundaria.

Desglosó que el estado civil de la mayoría de las personas encuestadas es soltería, estudiantes, que viven con sus familiares y no tiene hijos; un hombre y 2 mujeres dijeron pertenecer a un pueblo indígena; y 3 mujeres con discapacidad.

El reporte informó que, si bien la red social más utilizada entre los encuestados es WhatsApp (26); Facebook (18); e Instagram (13), todos utilizan esas redes sociales, así como Tumblr, LinkedIn, Tik Tok y Twitter.

Refirió que 32 entrevistados dijeron tener su perfil abierto para familiares y amigos; 17 privado y 10 abierto a todos. Del total, 38 han compartido su ubicación públicamente "porque les gusta presumir" donde están para que sus amigos y amigas les busquen y por compartir momentos importantes de su vida; y 21 no comparten su ubicación por seguridad.

Alertó que las acciones que se consideran sospechosas en las redes sociales son: mensajes de desconocidos; perfil con poca gente agregada y pocas publicaciones; invitaciones de amistad de desconocidos; perfiles con poca información; petición de datos personales; ofrecimiento de un empleo con remuneración más de lo normal; envío de nudes o fotos con contenido sexual) sin solicitarlas; ver historias sin ser cercano o reacción a publicaciones.

"Casi el 100% de las personas encuestadas han recibido solicitudes de amistad y mensajes de personas desconocidas por Facebook e Instagram por lo menos una vez al año, pero hay quienes las reciben cada dos meses, sólo cuatro mujeres indican que casi siempre responden las solicitudes de amistad y mensajes de desconocidos, las razones son porque se dedican a la venta o trueque de productos en internet", enfatizó.

Indicó que casi nadie compartiría intereses con una persona desconocida, sin embargo, 9 personas que sí lo harían son mujeres y compartirían gustos personales, y sólo una compartiría sus problemas personales. Las razones son porque no los conocen y consideran que no es información comprometedora.

Reveló que 13 mujeres accederían a salir con un desconocido que conocieron en redes sociales por las siguientes razones: "una vez acepté porque era guapo y se veía normal"; "si ya hay un poco de confianza, lo haría"; "para conocer gente"; y "si hemos hablado y me inspira confianza, sí, pero no iría sola".

Además, "porque lo he hecho antes, pero en otra plataforma. Badoo. Ahí es especialmente para ligar. Y sales con gente que no conoces"; "si esa persona y yo hemos entablado una relación de amistad o algo más por días y no parece que solo me haya hablado con la finalidad de vernos en persona, quizá"; y "también depende el contexto de la salida: el tipo de sitio, tipo de actividad, si me siento cómoda con alguien así para convivir en persona, etcétera".