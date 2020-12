Advierten quiebra de 15 mil Pymes en SLP por aumento al salario

Luego de que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos determinó un alza de 15% al salario mínimo, el dirigente estatal de la Coparmex, Julio Galindo Pérez, lamentó que no se haya tomado en cuenta al sector empresarial, pues aseguró que las medianas y pequeñas empresas del país no se encuentran en condiciones financieras para solventar este ajuste al salario.

Consideró, que el gobierno federal no midió las consecuencias que puede generar esta autorización de un 15%, ya que se pone en riesgo a 700 mil microempresas en todo el país y cerca de 15 mil particularmente en el estado de San Luis Potosí que podrían cerrar. "Más de 30 mil empresas cerraron y con esta situación creemos que habrá otro 50%, estamos hablando aproximadamente de 15 mil empresas que podrían cerrar por esta carga de la actualización del salario mínimo, no es un tema de no parar, reconocemos que los trabajadores son el mejor talento", expresó.

Aclaró que el sector patronal no está en contra de que haya ajustes salariales, sino todo lo contrario, sin embargo, insistió que de momento no es el mejor panorama económico para efectuar esta alza. En entrevista por separado, el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial Ricardo Pérez Castillo dijo que este porcentaje no tendrá que aplicarse forzosamente en todas las empresas, pues recordó que en San Luis Potosí el salario está muy por encima del mínimo, por lo que precisó que las negociaciones salariales del próximo año serán en base a las condiciones de cada compañía y no específicamente de este indicador. "Se trata de nivelar, no de que todos aumentemos", señaló.