Advierten riesgos por comer en la calle

El consumo de alimentos en la vía pública continúa siendo uno de los principales factores asociados a enfermedades gastrointestinales en México, un problema que también impacta a San Luis Potosí, donde las infecciones intestinales figuran entre las causas más frecuentes de consulta médica.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en el país se registraron más de 3.4 millones de casos de infecciones intestinales en un solo año, muchas de ellas relacionadas con la ingesta de alimentos contaminados o mal preparados. Estas enfermedades forman parte de las llamadas Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), cuya incidencia ha ido en aumento en los últimos años.

Entre los padecimientos más comunes asociados al consumo de comida callejera destaca la diarrea, considerada la manifestación más frecuente por ingerir alimentos en mal estado o con deficiente higiene. Este cuadro puede derivar en deshidratación y complicaciones, especialmente en niños y adultos mayores.

Otro de los problemas recurrentes es la salmonelosis, una infección bacteriana provocada por alimentos contaminados, particularmente carnes, huevo o productos sin refrigeración adecuada. La Secretaría de Salud ha reportado miles de casos de salmonelosis y fiebre tifoidea en lo que va de 2025, enfermedades que presentan síntomas como fiebre, dolor abdominal, diarrea y vómito.

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Asimismo, la bacteria Escherichia coli es una de las principales causas de infecciones intestinales vinculadas a la manipulación inadecuada de alimentos, especialmente en puestos callejeros donde no siempre se cumplen medidas sanitarias. Esta bacteria puede provocar diarrea intensa, incluso con presencia de sangre, además de cólicos y vómitos .

Especialistas advierten que también existen otros riesgos como intoxicaciones alimentarias, hepatitis A y enfermedades parasitarias como amebiasis y giardiasis, todas relacionadas con el consumo de alimentos o agua contaminada. En conjunto, estas afecciones representan un problema de salud pública que se agrava por la falta de higiene en la preparación, almacenamiento y venta de alimentos.