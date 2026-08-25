Advierten sobre los montachoques

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El Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión (CADDE) alertó a los potosinos para que no se dejen sorprender por los "montachoques", extorsionadores que aumentan su actividad en temporadas de regreso a clases y cobran importantes sumas con accidentes simulados.

Por voz de los operadores directos del servicio de atención telefónica instalados en San Luis Potosí, la corporación general dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, pidió que una vez que se presente un incidente, de manera inmediata busquen ayuda en el servicio 089.

El modus operandi de los extorsionadores consiste en aumentar la presión sobre sus víctimas en temporada de mayor movilidad en las ciudades. Los montachoques buscan a sus víctimas para provocar un percance y posteriormente presionar para que suelten dinero, aunque no hubieran generado las condiciones del incidente vial.

Además del número 089, la corporación general llamó a los potosinos a utilizar el correo electrónico cadde.denuncia@sspc.gob.mx o programar el reporte en la página oficial https://xn--reporteciberntico-ntb.sspc.gob.mx/ de manera que inicie una investigación en caso de que no sea posible intervenir de inmediato.

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La corporación ya ha colaborado para dar con el paradero de personas que viven de la extorsión bajo diversas modalidades, incluyendo la de accidentes viales montados para extorsionar a las víctimas y fingir la intervención de otras autoridades, en tanto que los afectados no tienen otro remedio que soltar dinero.