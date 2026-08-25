logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Morena pone en duda alianza con el Verde por la gubernatura

Fotogalería

Morena pone en duda alianza con el Verde por la gubernatura

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Advierten sobre los montachoques

Por Martín Rodríguez

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión (CADDE) alertó a los potosinos para que no se dejen sorprender por los "montachoques", extorsionadores que aumentan su actividad en temporadas de regreso a clases y cobran importantes sumas con accidentes simulados.

      Por voz de los operadores directos del servicio de atención telefónica instalados en San Luis Potosí, la corporación general dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, pidió que una vez que se presente un incidente, de manera inmediata busquen ayuda en el servicio 089.

      El modus operandi de los extorsionadores consiste en aumentar la presión sobre sus víctimas en temporada de mayor movilidad en las ciudades. Los montachoques buscan a sus víctimas para provocar un percance y posteriormente presionar para que suelten dinero, aunque no hubieran generado las condiciones del incidente vial.

      Además del número 089, la corporación general llamó a los potosinos a utilizar el correo electrónico cadde.denuncia@sspc.gob.mx o programar el reporte en la página oficial https://xn--reporteciberntico-ntb.sspc.gob.mx/ de manera que inicie una investigación en caso de que no sea posible intervenir de inmediato.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La corporación ya ha colaborado para dar con el paradero de personas que viven de la extorsión bajo diversas modalidades, incluyendo la de accidentes viales montados para extorsionar a las víctimas y fingir la intervención de otras autoridades, en tanto que los afectados no tienen otro remedio que soltar dinero.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Rechaza PVEM que sus militantes hayan provocado trifulca en el PAN
        Rechaza PVEM que sus militantes hayan provocado trifulca en el PAN

        Rechaza PVEM que sus militantes hayan provocado trifulca en el PAN

        SLP

        Pulso Online

        Pidió que se presenten pruebas y consideró que blanquiazul busca para desviar la atención de sus diferencias internas

        Aseguran cría de caimán que ofrecían ilegalmente
        Aseguran cría de caimán que ofrecían ilegalmente

        Aseguran cría de caimán que ofrecían ilegalmente

        SLP

        Pulso Online

        El ejemplar fue entregado a la PROFEPA para su atención y resguardo, evitando su comercialización

        Prevén lluvia en show de Katy Perry; PC emite recomendaciones
        Prevén lluvia en show de Katy Perry; PC emite recomendaciones

        Prevén lluvia en show de Katy Perry; PC emite recomendaciones

        SLP

        Rubén Pacheco

        Este martes, se espera la mayor afluencia de público en el Teatro del Pueblo de la Fenapo

        Ofrecerán 700 vacantes en Feria Juvenil del Empleo
        Ofrecerán 700 vacantes en Feria Juvenil del Empleo

        Ofrecerán 700 vacantes en Feria Juvenil del Empleo

        SLP

        Martín Rodríguez

        La oferta laboral incluye cargos desde médico cirujano hasta plomería y herrería