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Afectados por gratifi, 75 puntos del Centro

Por Rolando Morales

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
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Afectados por gratifi, 75 puntos del Centro

El Ayuntamiento de San Luis Potosí detectó al menos 75 grafitis en distintos puntos del Centro Histórico, de acuerdo con el diagnóstico presentado por el director de Servicios Municipales, Christian Azuara.

El funcionario detalló que en el primer perímetro del centro de la ciudad se contabilizaron 33 pintas, mientras que en la zona de Carranza y Uresti se identificaron otras 42. Señaló que estos puntos serán parte de las próximas acciones de limpieza y recuperación urbana.

Azuara reconoció que la presencia de grafiti en el Centro Histórico es menor en comparación con las periferias de la capital, donde aseguró que se concentra la mayor parte de las pintas; sin embargo, indicó que se instruyó ampliar la estrategia también al primer cuadro de la ciudad.

El director de Servicios Municipales adelantó que el gobierno municipal sostendrá reuniones con jóvenes artistas urbanos y muralistas para intentar l

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