"No hubo pruebas" de afiliación verde en el SEER: Crisógono

A más de dos meses de divulgarse que en las oficinas del SEER se realizaban afiliaciones al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Crisógono Sánchez Lara, director general del subsistema, informó que tales acciones no derivaron en sanciones, porque "no fue una situación comprobada".

El funcionario añadió que el tema se trató "muy a la ligera" o de carácter político, por parte de los propios trabajadores del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER).

"Yo creo que hubo una mala interpretación y por eso las cosas quedaron, porque realmente no había exactamente una comprobación de por medio alguien que tuviera en sus manos algo que...las pruebas necesarias para poder juzgar", declaró.

En entrevista, el funcionario estatal aseveró que no se trató de un módulo partidista, sino dedicado a la aplicación de vacunas y pláticas sobre la prevención del cáncer mama por parte de la Secretaría de Salud.

"Yo ese día andaba fuera de la ciudad. Andaba yo por la huasteca y no realmente no supe a ciencia cierta. Lo que sí me dijeron de parte de la Secretaría de Salud (que acudieron a una jornada de vacunación)", declaró.

Todo lo anterior contrasta pese a que el 29 de noviembre del 2024 quedó evidenciado, que en horario laboral, personas que portaban logotipos del PVEM, colocaron un stand con cámara fotográfica e iluminación, en las oficinas

del SEER.