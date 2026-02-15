Afirma Villa Gtz. que el Convoy no ha ingresado a la capital

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital potosina, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que hasta el momento, corporaciones de otros municipios de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, no han ingresado al municipio como parte del operativo Convoy.

El funcionario explicó que las corporaciones han sido respetuosas de los límites de competencia y jurisdicción, por lo que no se ha registrado presencia de elementos municipales externos dentro de la capital bajo este esquema de coordinación.

Villa Gutiérrez destacó particularmente el trabajo del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, al señalar que se ha mantenido el respeto institucional hacia la jurisdicción de cada corporación.

Precisó que, en caso de situaciones específicas como persecuciones, existe un acuerdo de coordinación para notificar a través de los centros de mando cuando una corporación tenga que ingresar al territorio de otro municipio, indicando el motivo del operativo.

En ese sentido, subrayó que no se ha presentado ningún caso de invasión de competencias y que incluso durante el fin de semana más reciente no se reportó ninguna intervención fuera de jurisdicción.

El titular de la SSPC capitalina afirmó que actualmente existe una coordinación sólida con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la cual consideró como positiva y funcional para fortalecer la seguridad en la capital.

Como ejemplo de esta colaboración, Villa Gutiérrez indicó que se implementará un operativo especial contra el robo de vehículos en la capital, en el que participarán policías de métodos de investigación, reiterando que toda acción que contribuya a la seguridad será respaldada y sumada por el municipio.