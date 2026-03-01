Agilizan los trámites en Desarrollo Urbano

La digitalización de trámites en la Dirección de Desarrollo Urbano de la capital busca según explicó su titular, Jorge Enrique Correa González, un nuevo esquema en línea con el objetivo que la ciudadanía reduzca entre 70 y 80 por ciento los traslados y las horas de espera que antes implicaban acudir físicamente a oficinas, hacer fila y regresar en varias ocasiones para completar procesos.

Para la propia dependencia, se proyecta una disminución de 25% en los tiempos de respuesta en distintos procedimientos. Con el sistema de alertas que avisa en qué etapa se encuentra cada solicitud, se busca además que las personas ya no dependan de gestores o intermediarios para dar seguimiento, algo que durante años formó parte de la dinámica cotidiana en este tipo de trámites.

La plataforma, que comenzó a operar hace cuatro meses, permite realizar gestiones cualquier día de la semana y a cualquier hora, lo que cambia por completo la lógica de atención limitada a horarios de oficina. Entre los trámites disponibles están licencias de construcción y uso de suelo, alineamiento y número oficial, así como actas de terminación o prórrogas de obra, que antes requerían entrega física de planos y documentos.

Otro de los cambios medibles está en el tiempo de registro: ingresar un trámite en línea puede tomar entre 10 y 15 minutos, mientras que de forma presencial la espera en horas pico rondaba la hora y media. Con ello, la dependencia busca agilizar uno de los espacios con mayor demanda dentro de la estructura municipal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí