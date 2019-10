Agricultores exigen seguro catastrófico

Los problemas de severa sequía y grandes pérdidas para los agricultores de temporal de todo el Altiplano sur, incluyendo los municipios de Santo Domingo, Villa de Ramos y Salinas de Hidalgo, obligarán a gestionar ante el Gobierno Estatal apoyos de seguro catastrófico que no han llegado, informó la diputada local por el Distrito 4 con cabecera en Salinas, Laura Patricia Silva Celis.

Recordó que se hace evidente la necesidad luego de que el Procampo y todos los apoyos al campo que antes daba el Gobierno Federal fueron cancelados en el actual de Andrés Manuel López Obrador, y una vez cancelado el Ramo 23, todos esos programas quedaron inutilizados y ya no existen.

Dijo que los programas que supuestamente debían llegar a la gente con base en el tema de los apoyos monetarios tampoco les están llegando, "y no les llegan porque evidentemente hay una situación de falta de atención al padrón, porque ya no toman en cuenta al padrón de beneficiarios en condiciones de pobreza de lo que llamaban Prospera, y las afiliaciones y reempadronamiento sólo se ofrecen a gente afín al partido Movimiento de Regeneración Nacional, y no a todos los ciudadanos como debería ser".

Recordó que ese caso de la suspensión de apoyos de la actual administración federal no es un tema nuevo, ni es un tema que un diputado está inventando, sino que está a la vista e involucra a todo mundo.

Explicó que los actores políticos necesitan gestionar los apoyos al campo y por lo menos ella y el presidente municipal de Salinas de Hidalgo, Antonio Páez Galván, buscan la forma de gestionar apoyos por parte del gobierno estatal.

Juzgó que se necesita que el Gobierno del Estado apoye con el Seguro Catastrófico y con otros programas que tiene a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos.