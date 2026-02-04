Al 65%, nuevo parque logístico de Santa María

Ya se encuentra al 65% el desarrollo del centro logístico que alojará la producción para salida y comercialización que provenga de la Zona Industrial, está concluida la urbanización y la lotificación del pedido ubicado junto a la Carretera 57 en el municipio de Santa María del Río, informó Ana Lorena Mayo, responsable del proyecto.

Dijo que esta será una idea concreta de operación del nearshoring y el nextshoring, como parte de la conexión inmediata a través de carreteras libres y de cuota como la que ya está en construcción de San Luis Potosí a Querétaro.

El proyecto que aprovechará la conexión carretera es un desarrollo industrial especializado en logística y almacenamiento, realizado por un grupo empresarial.

A diferencia de los proyectos de zona urbana y parque industrial, este espacio fue destinado a industrias para el desahogo de su logística y almacenamiento, con base en terrenos especializados, que permitirán movilizar las mercancías por una carretera clave para la logística internacional entre la Ciudad de México y Estados Unidos.

La responsable del proyecto explicó que su localización favorece la conectividad con grandes centros industriales como la planta BMW en San Luis Potosí.

Hasta ahora es un proyecto de 83 hectáreas divididas en vialidades y 356 lotes de 800, mil y mil 500 metros de extensión.