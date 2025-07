"Al diablo con sus instituciones": Arreola defiende modelo 4T en SLP

El diputado morenista Carlos Artemio Arreola Mallol explotó contra las críticas hechas a la actual Legislatura y, en particular, contra la plataforma Congreso Calificado, que recientemente reprobó a 25 de los 27 diputados locales. "Al diablo con sus instituciones", lanzó el legislador en entrevista exclusiva con Pulso al Aire, al defender las reformas impulsadas por la mayoría de Morena y rechazar los métodos con los que se mide el desempeño parlamentario.

Arreola sostuvo que la política no debe evaluarse con criterios "numéricos ni empresariales", y acusó a la organización civil de operar con sesgos en favor del PRI y del PAN.

"Es absurdo medir el trabajo legislativo con fórmulas que no consideran el contexto ni las atribuciones reales de las comisiones. Lo que sí vale es lo que piensa el pueblo, y el pueblo ya eligió el modelo que representa la Cuarta Transformación", afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"No se trata de figurar en rankings, sino de cumplir con el proyecto"

El legislador potosino—quien ha oscilado entre el lugar 9 y el 26 en las mediciones de Congreso Calificado— desestimó esas evaluaciones periódicas.

"A mí no me califica un número. Me califica cumplir con mi partido, con lo que prometimos en campaña, con las reformas que necesita San Luis Potosí", declaró.

Añadió que el verdadero escrutinio ocurre todos los días, a través del contacto con la ciudadanía, el trabajo territorial, las iniciativas presentadas y las reformas aprobadas. "La gente no es tonta. El pueblo está politizado y sabe lo que estamos haciendo", insistió.

Reforma judicial y nueva Secretaría, sus banderas

Arreola destacó como logros de esta Legislatura la elección directa de magistraturas mediante la reforma judicial —"una revolución inédita en San Luis Potosí", dijo— y la propuesta para crear la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que sustituiría a la Contraloría y absorbería funciones de transparencia bajo un nuevo diseño institucional.

Aunque esta última todavía está en análisis, aseguró que no implicará mayor gasto público y que representa una forma de eficientar y reorganizar las funciones del Ejecutivo.

PRI y PAN, "aferrados a un modelo que ya no sirve"

En tono confrontativo, el diputado de Morena afirmó que los partidos de oposición se resisten a perder el control de instituciones que ya no sirven al pueblo. "Nos acusan de destruirlas, pero vamos a democratizarlas. Lo que no funcionaba, hay que cambiarlo desde la raíz", sentenció.

También señaló que mientras algunos se enfocan en evaluaciones "amañadas", Morena sigue siendo la primera fuerza política en San Luis Potosí y a nivel nacional. "Eso es lo que cuenta. Morena tiene el respaldo de la gente. Lo demás es ruido", concluyó.