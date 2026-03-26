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Al menos 500 potosinos han sido repatriados de EUA

Por Rubén Pacheco

Marzo 26, 2026 03:00 a.m.
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Al menos 500 potosinos han sido repatriados de EUA

En lo que va del año, alrededor de 500 ciudadanos originarios de San Luis Potosí, han sido repatraidos de los Estados Unidos de América, reportó Luis Enrique Hernández Segura, director del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) del Gobierno del Estado.

El funcionario estatal reconoció que se esperaba un mayor número de repatraciones, derivado de las continuas políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump.

En entrevista, refirió que de los 500 personas, únicamente 200 arribaron a territorio potosino, pues las demás decidieron quedarse en estados de la frontera norte.

Añadió que la mayoría de los paisanos regresaron a las principales cabeceras municipales de la entidad potosina, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

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Aunado a ello, complementó que se contabilizan alrededor de 500 millones de dólares, correspondientes a remesas enviadas por las y los paisanos a sus familiares.

Consideró que los envíos mantienen el mismo comportamiento registrado en el mismo período del año pasado.

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