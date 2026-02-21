Alcalde arranca el torneo de futbol "De la Calle a la Cancha"

Este viernes, en la emblemática Plaza de los Fundadores, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, encabezó la ceremonia inaugural de la décima quinta edición del torneo de futbol street "De la Calle a la Cancha", que el Ayuntamiento impulsa en coordinación con la Fundación Telmex-Telcel. Por segundo año consecutivo, la Capital potosina funge como sede de esta competencia nacional.

Durante su mensaje, el presidente municipal destacó el impacto social de esta iniciativa, enfocada en redirigir el rumbo de jóvenes hacia una vida con mayores oportunidades: "Lo que más me emociona es la historia individual de cada uno de ustedes: decir ´vengo de un barrio, de una historia difícil´, y que el esfuerzo para salir adelante sea el futbol. Eso nos llena de emoción. Vamos a seguir trabajando por el deporte", expresó.

Durante este fin de semana, San Luis Capital recibe a equipos provenientes de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y San Luis Potosí.

La justa representa la fase nacional del certamen, del cual surgirá la Delegación que competirá en el Homeless World Cup, a celebrarse en el Zócalo de la Ciudad de México. El torneo está dirigido a jóvenes que han enfrentado situaciones de calle, pandillerismo o problemas de adicciones, tanto hombres como mujeres, y busca ofrecerles una alternativa de vida a través del deporte, fomentando valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la superación personal.

El directivo de la Fundación Telmex, Martín Daniel Copto, reconoció el compromiso del Gobierno Municipal por impulsar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de jóvenes en situación vulnerable y los encaminen hacia el deporte como vía de desarrollo. Asimismo, deseó éxito a todas las delegaciones participantes en esta competencia nacional.