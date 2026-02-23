Alcalde capitalino inicia el primer Bosque Escuela

En el terreno municipal que se localiza en el Camino a la Presa de San José, y como parte del 214 "Domingo de Pilas", el alcalde Enrique Galindo Ceballos subrayó la relevancia del proyecto denominado "Bosque Escuela", que será el primero en el estado, con visión a largo plazo, en el que el gobierno de la mano con la ciencia

preserve espacios de importancia ambiental.

Resaltó la alianza estratégica con el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), para atender predios para conservar la fauna y flora silvestre, además por su impacto en el clima de la ciudad.

Recordó otros trabajos con el IPICYT como la limpieza del lirio de la presa, "y así, seguiremos

con estos esfuerzos conjuntos".

Asimismo, Galindo Ceballos mencionó los más de 30 reconocimientos que se han obtenido durante los cinco años de administración, por distintas labores y buenas prácticas municipales, donde no sólo contribuye el personal de diferentes dependencias del Ayuntamiento, sino siempre se cuenta con el apoyo de la población.

El Director General del IPICYT, Luis Antonio Salazar Olivo mencionó que este proyecto es a largo plazo y es una muestra de la coordinación entre instituciones con la autoridad, en una apuesta a futuro para beneficio de quienes habitan la capital potosina. Además, entregó un reconocimiento al Presidente Municipal, Enrique Galindo como parte de esta acción conjunta a favor del medio ambiente.

Al tomar la palabra, el especialista del IPICYT, Fredy Alvarado insistió en la relevancia de la creación del llamado "Bosque Escuela", con el apoyo de instituciones de educación superior e investigación en terrenos que son refugio para la biodiversidad, además de que áreas como éstas ayudan a enfriar la zona urbana, de ahí la importancia de estas acciones con una visión ecológica. Y anunció una siembra masiva de árboles en las próximas semanas, entre otras acciones.