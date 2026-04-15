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Alcalde Enrique Galindo impulsa al deporte en SL

Entregó dos canchas rehabilitadas en la colonia Campestre Juan Silos

Por Redacción

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
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Alcalde Enrique Galindo impulsa al deporte en SL

Ante el interés que ha despertado el Mundial de Futbol 2026, este martes, el Alcalde Enrique Galindo entregó totalmente rehabilitadas dos canchas de futbol en el sur de San Luis Capital, con lo que suman ya 35 los espacios que se han rescatado para impulsar la práctica de este deporte en toda la ciudad.

El impulso al deporte en San Luis Capital es una política pública, por lo que adicionalmente, en sesión ordinaria de Cabildo se aprobaron las convocatorias para las becas Voy por San Luis, con las que se impulsa el deporte, con paridad de género e inclusión. 

En los campos de fútbol conocidos como Peñarol, en la colonia Campestre Juan Silos, el Jefe del Gobierno de la Capital afirmó que este es un año extraordinario por la efervescencia que ha generado la justa mundialista, por lo que pidió a la Secretaría de Bienestar Municipal, a la Dirección de Servicios Municipales y a Obras Públicas, entre otras, rescatar el mayor número de canchas en toda la ciudad.

Enrique Galindo señaló que es un momento propicio para fomentar el deporte y con ello apoyar el sano desarrollo de la niñez y la juventud, ya que quienes se incorporan a la práctica del deporte se alejan de las adicciones y de otras actividades que causan daño a la sociedad.

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Dijo que, adicional a la rehabilitación de canchas, pedirá a la Dirección de Deporte Municipal que organice torneos en los barrios y colonias de la Capital, aprovechando el interés por el Mundial de Fútbol, que además será transmitido en su totalidad por el Gobierno Municipal.

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