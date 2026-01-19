Alcalde Galindo consolida política de cercanía ciudadana

El alcalde Enrique Galindo afirmó que la cercanía con la ciudadanía y la atención directa a las colonias se ha convertido en una política pública permanente de su gobierno, mediante programas como Capital al 100 y Domingo de Pilas, la cual ha permitido priorizar obras y acciones con base en las necesidades reales de la población. Señaló que este modelo de gobierno sensible y de contacto directo ha dado resultados tangibles en toda la ciudad y será uno de los ejes que se consolidarán durante 2026, año clave de su administración.

"Yo escucho directamente a los vecinos, a las Juntas de Participación y a la gente en las colonias; de ahí salen muchas de las decisiones que tomamos", expresó el presidente municipal, al destacar que las giras de trabajo no son actos protocolarios, sino espacios para recoger peticiones que posteriormente se analizan y priorizan. Añadió que cada solicitud se evalúa con criterios técnicos, de urgencia y de rezago, para garantizar una atención justa y responsable.

El alcalde Enrique Galindo subrayó que esta forma de gobernar permite atender cada caso de manera particular: "Cada calle, cada colonia tiene una historia distinta y un diagnóstico propio; por eso cada decisión es especial", puntualizó, al reiterar que en 2026 su gobierno continuará fortaleciendo esta política de cercanía, como una vía efectiva para mejorar la calidad de vida y mantener un gobierno sensible, ordenado y enfocado en resultados.