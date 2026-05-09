Alcalde Galindo devuelve vida y esperanza al Centro

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, encabezó el arranque del programa "Centro Histórico, Corazón de San Luis", un proyecto que busca no sólo mejorar la imagen urbana del primer cuadro de la ciudad, sino consolidarlo como un espacio vivo, seguro y culturalmente activo. Durante el evento, celebrado en el patio interior del edificio central de la UASLP, el presidente municipal destacó la importancia de la participación de la población en general en la preservación del patrimonio histórico.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos explicó que "Centro Histórico, Corazón de San Luis" es resultado de más de un año de planeación y coordinación entre dependencias municipales, con el objetivo de perfeccionar y recuperar el corazón de la ciudad. Señaló que el Centro Histórico pertenece a todas y todos los potosinos, por lo que su conservación no sólo es responsabilidad del Gobierno Municipal, sino también de habitantes, comerciantes y visitantes. Destacó que esta estrategia permitirá intervenir 29 manzanas consideradas el perímetro 1 del Centro Histórico, donde se concentra la mayor riqueza cultural, arquitectónica e histórica de la

capital potosina.

El presidente municipal Enrique Galindo detalló que el programa contempla acciones integrales como retiro de infraestructura urbana abandonada, eliminación de grafiti, modernización del alumbrado público, reparación de calles y banquetas, recuperación de jardines y regulación de la movilidad. Además, subrayó que existe una inversión asegurada de 30 millones de pesos para esta primera etapa, con trabajos que buscan devolver al Centro Histórico el esplendor que alguna vez tuvo. El alcalde también llamó a la ciudadanía a involucrarse activamente en el cuidado permanente de la zona centro, para consolidar un espacio limpio, ordenado, seguro

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e incluyente.

El alcalde Enrique Galindo enfatizó que, además de la intervención de autoridades municipales, el programa involucra a habitantes, comerciantes, usuarios y visitantes, quienes firmaron un pacto de compromiso para cuidar, difundir y ser parte del mantenimiento del Centro Histórico: "Al dañarlo o agredirlo, dañamos el patrimonio histórico y vivo de nuestra ciudad", subrayó, invitando a todos a convertirse en guardianes de este espacio fundamental para la vida urbana y la historia de San Luis Capital.

Durante el acto protocolario participaron representantes del sector privado, cámaras empresariales, autoridades eclesiásticas, organizaciones de comerciantes y habitantes del Centro Histórico, quienes se sumaron al pacto, propuesto por el Cabildo Infantil de San Luis Potosí. También se proyectó un video del programa y se presentaron las estrategias de limpieza y mejora de imagen que se implementarán en el primer cuadro de la ciudad.

El arranque de los trabajos incluye la puesta en marcha de brigadas de limpieza, rehabilitación de espacios públicos y acciones de mejora en la infraestructura urbana. El alcalde destacó que estas acciones buscan fomentar un entorno más seguro.