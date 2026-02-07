Alcalde Galindo inauguró circuito vial en Morales

Con la rehabilitación integral de las calles Antonio Aguilar y Luis Magallanes, en la colonia Burócratas del estado, en la zona del Parque de Morales, el Gobierno Municipal de San Luis Capital concluyó todo un nuevo circuito vial en la zona, al tratarse de estas últimas dos calles de un conjunto de cuatro vialidades intervenidas, lo que representa una obra de alto impacto para la ciudad, destacó el alcalde Enrique Galindo Ceballos durante la inauguración.

El presidente municipal subrayó que estas obras no sólo benefician a una colonia, sino a un sector estratégico donde confluyen comercios tradicionales, servicios de salud y la Facultad de Economía, además de una importante afluencia diaria de peatones y automovilistas. Recordó que por décadas estas calles permanecieron con empedrado antiguo y sin mantenimiento, lo que con el paso del tiempo afectó la movilidad y seguridad de la zona.

"Hoy se transforma un entorno completo. Antes nadie creía que se iba a intervenir, pero cuando se cumple la palabra, se recupera la confianza", expresó el Alcalde, al señalar que esta rehabilitación permitirá mejorar de manera integral el tránsito y la conectividad del sector.

El presidente municipal Enrique Galindo Ceballos reconoció a la ciudadanía en general el cumplimiento del pago de sus impuestos, porque resaltó que durante el mes de enero se registró el pago del impuesto predial en el 54 por ciento de las cuentas catastrales, cifra superior al promedio nacional, lo que demuestra la confianza de la población en el uso transparente de los recursos públicos. "Cuando la gente ve sus impuestos reflejados en obras reales, se construye credibilidad", afirmó.

