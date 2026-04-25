Alcalde Galindo simplifica trámites municipales

En reunión con la Alianza Empresarial, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos firmó un acuerdo administrativo para eliminar procesos burocráticos y con ello erradicar la corrupción, de manera inmediata, al agilizar los refrendos de licencias de funcionamiento. Este acuerdo administrativo es parte de una serie de reformas que se pretenden realizar al reglamento de comercio para agilizar y disminuir los trámites burocráticos.

A partir de hoy, las empresas ya no deberán exhibir dichos documentos, salvo el dictamen de Protección Civil Municipal, el cual continuará siendo requisito obligatorio con una periodicidad anual. Esta disposición busca reducir cargas administrativas y agilizar procesos para los negocios establecidos en la Capital.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó que la medida tiene efectos inmediatos, al estar ya publicado en la Gaceta Municipal, como una respuesta directa a las solicitudes del sector empresarial; además, informó que se formalizará mediante una iniciativa de reforma al reglamento para el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de prestación de servicios, la cual fue firmada durante la reunión y será turnada a Comisiones para su análisis.

En diálogo abierto con representantes de la Iniciativa Privada, el presidente municipal reafirmó la trascendencia de generar acuerdos a favor del crecimiento y el progreso de San Luis Capital. Detalló que actualmente existen más de 100 trámites, por ello, la relevancia de consolidar estas acciones con la mejora regulatoria para ser más eficientes en la expedición de licencias y autorizaciones municipales, siempre respetando la ley.

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El presidente municipal Enrique Galindo Ceballos solicitó a cada una de las cámaras, socializar los alcances de este acuerdo administrativo que ya entró en vigor para liberar trámites y poner orden en la ciudad, lo que a su vez, buscará su institucionalización con la ratificación de Cabildo. Igualmente se comprometió a darle seguimiento a cada una de las propuestas expuestas en esta reunión, además de seguir con mesas de trabajo temáticas.

La coordinadora de la Alianza Empresarial, Imelda Elizalde Martínez, quien también es presidenta local de la Canacintra, consideró como una gran fortaleza estos acercamientos y consideró como un gran reto la capacidad de diálogo, por eso, la necesidad de abrir estos espacios, donde la apertura del Gobierno Municipal que preside el Alcalde Enrique Galindo, así como su voluntad es evidente, además de la transparencia y certidumbre. Por ello, reafirmó la importancia de trabajar con acciones concretas de manera conjunta.