Alcalde: jefe policiaco había consumido medicamento

El alcalde de Villa de Reyes Ismael Hernández aseguró que se encontraban en un evento y los tomaron por sorpresa con el operativo de ayer a las 11 de la mañana, en el que le fue observado el consumo de un medicamento a su director de Seguridad Pública.

Según el presidente municipal, el director tiene cómo acreditar las recetas del consumo del medicamento que le fue detectado en el análisis. Durante el operativo sorpresa que llegó justo cuando se encontraban en un evento.

Aseguró que el jefe policiaco había consumido Clonazepam, “y sabemos que hay muchas personas que lo consumen para poder dormir”. Agregó que hacía una sustancia está especificada en una receta médica, entonces es permitida, y eso tiene que ver con el médico que emite la receta.

Cuestionado acerca de que el resultado preliminar del operativo de la inspección de la Guardia Civil no le es favorable a la policía, dijo que aún no se les notifica de manera oficial, y por lo tanto no se puede tomar una decisión si no hay resultados a la mano.

El operativo de la Guardia Civil se desarrolló este miércoles aproximadamente a las 11 de la mañana, y en él fueron revisados exámenes de control y confianza, y en los exámenes de control y confianza fueron observados reactivos diversos, incluyendo el consumo de sustancias.