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Alcalde niega haber abandonado El Vergel

Por Rolando Morales

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
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Alcalde niega haber abandonado El Vergel

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que el fraccionamiento Barrio Vergel, ubicado al norte de la capital, no ha sido dejado de lado por su administración, luego de que habitantes denunciaran carencias en servicios básicos, así como problemas derivados de la presencia de ladrilleras y jaurías de perros.

El edil reconoció que se trata de una zona que históricamente ha enfrentado condiciones complicadas, al describirla como "muy deprimida", aunque destacó que el desarrollo habitacional en el área fue importante en su momento.

Como parte de las acciones realizadas, señaló la construcción de una vialidad clave, la avenida Josefa Ortiz de Domínguez, la cual, dijo, permitió por primera vez la conectividad entre los distintos sectores de Los Vergeles y su salida hacia la zona de El Saucito.

No obstante, admitió que esta infraestructura requiere ya intervención, por lo que adelantó que se analiza su reencarpetamiento, además de la instalación de alumbrado público, obras que podrían concretarse durante este mismo año.

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Galindo Ceballos también destacó la existencia de un centro de desarrollo comunitario en la zona, así como actividades como una escuela de ciclismo, lo que consideró refleja el interés de la comunidad por mejorar sus condiciones.

"Aquí vamos, no están olvidados, al contrario, nos ha ido muy bien allá", afirmó el alcalde, al insistir en que su gobierno mantiene presencia en el sector, pese a las inconformidades vecinales por servicios y condiciones del entorno.

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